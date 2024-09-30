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≡ Мишель идет на поправку - Волонтер Дана Касен о жестокости и любви к животным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50172
Мишель идет на поправку - Волонтер Дана Касен о жестокости и любви к животным
Отправлено: 30.09.24 - 05:40
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Жительница Костаная Дана КАСЕН с раннего детства неравнодушна к животным, особенно к кошкам. Помогать больным питомцам – ее призвание, чем и стала заниматься с 2021 года, когда, проезжая по поселку Амангельды увидела лежащего на дороге умирающего котенка и спасла его.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7115
Re: Мишель идет на поправку - Волонтер Дана Касен о жестокости и...
Отправлено: 30.09.24 - 05:40
#1
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Спасибо тебе Дана,делаешь большое дело. Таких людей много,я лично знаю несколько бабушек которые всю пенсию тратят на кормление уличных хвостатых бродяг. Эти люди с большим сердцем принимают участие в судьбе оказавшихся на улице кошек и собак,им надо помогать и бесконечно благодарить.
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