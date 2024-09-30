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Жительница Костаная Дана КАСЕН с раннего детства неравнодушна к животным, особенно к кошкам. Помогать больным питомцам – ее призвание, чем и стала заниматься с 2021 года, когда, проезжая по поселку Амангельды увидела лежащего на дороге умирающего котенка и спасла его.