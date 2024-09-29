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- Мы часто сталкиваемся с тем, что бюджетная информация может быть признана "для служебного пользования", - рассказала Диана ОКРЕМОВА. - Хотя по закону она не должна быть ограничена ни при каких обстоятельствах, на практике госорганы регулярно это делают.