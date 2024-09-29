Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...

Отправлено: - 20:57

ЭКОЛОГ ПО ПРИЗВАНИЮ Руководитель отдела государственного контроля «Тобол-Торгайской бассейновой инспекции» Сергей Мукашев на госслужбе с 2011 года. Молодой человек никогда не думал, что в будущем будет вести сложную документацию, выезжать в дальние командировки, сдавать отчеты о доходах. Наш собеседник с ранних лет интересовался природой и сохранением окружающей среды. В школьные годы писал рефераты на тему экологии. Сергей вырос в сельской местности, к порядку и бережливости его приучили родители.После школы наш герой поступил на эколога, так как всегда хотел внести свою лепту в защиту окружающей среды. В процессе обучения проходил практику в госструктурах и в дальнейшем трудоустроился в ГУ «Управление природных ресурсов». Чуть позже был переведен в департамент экологии, где проработал восемь лет. Там Сергей прошел путь от ведущего специалиста до главного, его деятельность была связана с проверкой полигонов ТБО по всей Костанайской области. Мукашев не считает себя карьеристом, хотя возможность уйти на высокооплачиваемую работу у него была и есть сейчас. Бывшие коллеги сегодня успешно работают в крупных компаниях и получают высокие оклады, но он в их рядах себя не видит. – В душе я эколог, хочу заниматься охраной окружающей среды, – говорит наш герой. – Я не один такой, но и не сказать, что нас много. Не каждый думает сделать мир лучше и передать его нашим детям, чтобы они ходили по чистой земле, пили чистую воду, вдыхали чистый воздух. Хочется изменений, и я надеюсь, что у нас будут внедрять программы по минимизации нагрузки на окружающую среду. Государственная служба дала Сергею дисциплину, сформировала внутренний стержень и умение отвечать за свои действия. К сожалению, бывают неприятные моменты. Порой специалисту приходится выписывать нарушителям экологических норм штраф, при этом встречая нелестные отзывы и критику. Главное, в таких ситуациях – не поддаваться на провокации, сохранять самообладание, продолжать свою работу и не приносить негатив домой.– Мы регулярно проходим курсы повышения квалификации. Наша работа протекает в высоком темпе, бывают выезды в отдаленные районы, много обращений, запросов, переписок. Чтобы везде успевать и не срывать сроки, мы с коллегами используем тайм-менеджмент. Каждое утро я составляю план дня, распределяю в блокноте время. Это очень удобно, особенно на госслужбе, – заключил Сергей.



.....Серёга,Серёга теперь понятно почему тебе ненужна крупная компания....спалился ты Серёга....