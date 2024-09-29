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≡ Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50170
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 29.09.24 - 14:02
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Семья Шефер из Камысты предложила в нашу рубрику свои рецепты. Они известные, но в каждом есть интересное добавление. Попробуйте. Вдруг и вам понравится. А мне, кроме рецептов, понравилось то, что готовят в семье мама и трое детей вместе. И быстрее, и вкуснее, и навыки ребятам запомнятся.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1573
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 14:02
#1
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....язык проглачу....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41674
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 16:38
#2
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У нас так получилось

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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1573
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 20:42
#3
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Цитата:
111:
У нас так получилось

....да нет у вас не так у Доры вкусней....где мне найти такую Дору стряпуху что так вкусно готовит?
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3550
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 29.09.24 - 21:59
#4
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Не хочу никого обидеть, но кто такие эти Шефер из Камыстов, чтобы их рецепт был кому-то интересен? Была же раньше рубрика "Противень", где были рецепты от всяких звёзд - известных и не очень. Если нет у редакции финансов чтобы Дора ходила по ресторанам и писала на них обзоры, то что мешает публиковать рецепты от каких-то более или менее известных людей?

[Исправлено: юля елиссева, 29.09.2024 - 23:01]
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