НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50170
Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
Отправлено: 27.09.24 - 08:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию "НГ" поступило письмо от тренеров Костанайской области по гиревому спорту. Публикуем его полностью.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3550
Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
Отправлено: 27.09.24 - 08:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гиревой спорт не является олимпийским видом. Относительная популярность у гирь есть только в странах СНГ. В приоритете финансирования - футбол и олимпийские виды спорта. Потому гиревикам лучше в тяжелую атлетику переходить. Но, опять же из-за допинговых скандалов, казахстаские штангисты на долгие годы стали изгоями в мировой тяжелой атлетике.

[Исправлено: юля елиссева, 27.09.2024 - 09:29]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2028
Re: Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению...
Отправлено: 29.09.24 - 10:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
под письмом подписались тренеры: Олег Комаров, Александр Шпилевой, Курмангали Батырбаев, Нурлан Тайжанов, Сергей Карпенко, Антон Цуркан, Рауан Батырбаев, Амир Конуспаев, Кирилл Мартынчик, Олег Сысолятин, Сергей Мишура, Александр Рудев

Источник:

Столько тренеров? Да гирь в таком количестве нет в Костанае! Не говоря о спортсменах
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3550
Re: Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению...
Отправлено: 29.09.24 - 20:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а гирь в таком количестве нет в Костанае!

Не надо писать того, о чем не знаете! В нашей области гиревой спорт развит лучше чем в любой другой области страны. А проблемах гиревиков я написала в предыдущем посте.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS