Отправлено: - 20:03

ПолиграфЪ Боярышников:

а гирь в таком количестве нет в Костанае!

Цитата:Не надо писать того, о чем не знаете! В нашей области гиревой спорт развит лучше чем в любой другой области страны. А проблемах гиревиков я написала в предыдущем посте.