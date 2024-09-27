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Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
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