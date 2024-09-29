Отправлено: - 14:02

Семья Шефер из Камысты предложила в нашу рубрику свои рецепты. Они известные, но в каждом есть интересное добавление. Попробуйте. Вдруг и вам понравится. А мне, кроме рецептов, понравилось то, что готовят в семье мама и трое детей вместе. И быстрее, и вкуснее, и навыки ребятам запомнятся.