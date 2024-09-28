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≡ Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50168
Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади в Костанае
Отправлено: 28.09.24 - 17:06
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Торжественная церемония состоялась сегодня, 28 сентября. Около 180 курсантов выстроились в колонны. В этом году решили возобновить традицию принимать присягу на центральной площади города.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41674
Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади в Костанае
Отправлено: 28.09.24 - 17:06
#1
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Смысл на площади бряцать оружием?
Для устрашения что ли?
Костанай что, становится какой то маленькой Северной Кореей?

[Исправлено: 111, 28.09.2024 - 18:07]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1001
Re: Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади...
Отправлено: 28.09.24 - 20:14
#2
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Позор. Хоть бы форму по размеру давали... На втором фото пример. Видимо генеральский живот не грозит еще)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1570
Re: Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади...
Отправлено: 29.09.24 - 13:56
#3
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Цитата:
111:
Смысл на площади бряцать оружием? Для устрашения что ли? Костанай что, становится какой то маленькой Северной Кореей?

Цитата:
vofkakst:
Позор. Хоть бы форму по размеру давали... На втором фото пример. Видимо генеральский живот не грозит еще)


.....некоторые наши граждане негативно относятся к нашим правоохранительным органам,всё это эхо куммуняцкого мышления,мы живём уже боллее 30ти лет в другой стране и наши органы правоохранительные мы должны орентировать на евростандарты,русурсы мы свои туда а они ценности свои и технологии нам, очень даже выгодная сделка...
....P.S......здесь говорят про Северную Корею....так если у нас была это самая Карея которая на севере так и январских сабытий не было ....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1001
Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади в Костанае
Отправлено: 29.09.24 - 15:43
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
негативно относятся к нашим правоохранительным органам,

Если вы про меня, то вы ошибаетесь! Просто неужели одеть по размеру своих учащихся не могут?
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