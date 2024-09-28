Отправлено: - 13:56

111:

Смысл на площади бряцать оружием? Для устрашения что ли? Костанай что, становится какой то маленькой Северной Кореей?

vofkakst:

Позор. Хоть бы форму по размеру давали... На втором фото пример. Видимо генеральский живот не грозит еще)

Цитата:Цитата:.....некоторые наши граждане негативно относятся к нашим правоохранительным органам,всё это эхо куммуняцкого мышления,мы живём уже боллее 30ти лет в другой стране и наши органы правоохранительные мы должны орентировать на евростандарты,русурсы мы свои туда а они ценности свои и технологии нам, очень даже выгодная сделка.......P.S......здесь говорят про Северную Корею....так если у нас была это самая Карея которая на севере так и январских сабытий не было ....