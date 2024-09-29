maxsaf: Там и без меня пугальщиков хватает - уже и доктрину изменили, порог применения ЯО снижен до минимального уровня.
Хех, хватает пугальщиков! На мой взгляд, выше отметил, что в текущем году большой цап-царап (отжать, украсть как грамотеи говорят) не получится. Кроме того, ниже по ссылке в видео, какой-то грамотей обращается к гражданам, мол чемоданы, всё необходимое, машину с полным баком держите наготове. Не верьте пропаганде, не всё радужно как они рисуют и в случае наступления Украинских военных на территорию России, имеет в виду другие регионы, типа Курской, валите в глубь страны.
maxsaf: Там и без меня пугальщиков хватает - уже и доктрину изменили, порог применения ЯО снижен до минимального уровня.
Будем наблюдать, действительно, пугал пока ещё хватает, ещё конкретно объяснили бы дополнительно, кто попадёт в рай, а кто в ад? Раньше говорили, что кто применить первым ЯО попадут в ад, а мы ответим и попадём в рай. Лучше наверное с такими ресурсами, построить РАЙ на земле. Ниже в видео, ещё одна мудрая, добропорядочная женщина, как В.И. Новодворская логически правильно, рассудительно мыслить.
Kairat stayer: Да уж, вы сказочник сотого уровня, остались на своей земле, Бахмут, Мариуполь, Лиман, Рубежное, Попасная, Волноваха и другие населённые пункты разрушены. Закон бумеранга никто не отменял, все действия, совершенные кем-либо, рано или поздно возвращаются к нему так же, как бумеранг к своему хозяину.
Ну, так и получилось. Луганск, Донецк защищали свои дома, свободу. Им всего то надо было чуть больше свободы, автономию. А все, что вы перечислили - это последствия от бумеранга.
таноми52: Вы были лично с этой "добропорядочной" знакомы?
На мой взгляд, в 21 веке не обязательно быть с кем-то лично знакомым, информационное поле одно. Выше отмечал, что В.И.Новодворская ещё 2013 году говорила, что не нужно лезть в Украину, они будут защищать свою свободу, землю и свои дома, но большинству граждан в 2014 году снесло крышу и.т.д.
maxsaf: В случае применения человечество переедет в небытие на ПМЖ.
Посмотрим, мне кажется маловероятным применение ЯО, причины неоднократно ранее обсуждали, Китай и Индия отвернутся и.т.д. Тем более, Крым ранее подвергался атакам крылатыми ракетами Storm Shadow, продолжат или нет, последнее тоже якобы является основанием для применения ЯО. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели .
maxsaf: В случае применения человечество переедет в небытие на ПМЖ. Вселенная этого даже не заметит.
Уже предостерегают, в том числе и Китай, от которого Россия зависима экономически и.т.д. Отмечают, что Китай, Бразилия и еще десять стран предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия против Украины. "Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений", - говорится в совместном заявлении 12 стран, обнародованном вечером в пятницу, 27 сентября, после встречи по Украине на уровне министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Помимо Китая и Бразилии свои подписи под этим документом поставили Боливия, Турция, ЮАР, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Замбия и Алжир.
Kairat stayer: не обязательно быть с кем-то лично знакомым, информационное поле одно.
Ну, если Вы так хорошо изучили информационное поле то, наверное, знаете многое о её"мудрости и добропорядочности": Современники о Новодворской: Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин вскоре после кончины Новодворской отмечал:"Новодворскую не стоит рисовать только в таких красках, в которых мы сегодня её почему-то рисуем: правозащитница, великий человек, мыслитель и так далее. Она действительно наговорила столько всего против России, против русского народа, столько людоедских заявлений в своей жизни сделала, что промолчать об этом тоже как-то странно. <…> До последнего вздоха Валерия Ильинична Новодворская люто ненавидела русский народ и Россию" Журналист Максим Шевченко заявлял: «Она так долго хвалила Америку, призывала Запад, призывала к войне. Она везде по всем вопросам выступала против интересов России. Она оскорбляла русский народ…" Писатель и публицист Елена Чудинова считала, что при всей искренности Новодворской, «единственным движущим ею чувством была ненависть, давно уже переведённая с коммунизма на Россию. Она жила этой ненавистью, ненависть пожирала её». Где Вы увидели в ненависти "мудрость и добропорядочность"? Из всей её политической деятельности лезет психическое нездоровье, не зря "диссидентку среди диссидентов" Советы лечили в психбольницах. Да и кто бы признал нормальными стремление со школьных лет к подпольной борьбе с властью, её вооружённое свержение. Вот уж точно, диагноз «вялотекущая шизофрения, параноидальное развитие личности» Не создала семью, в политике "вечная неудачница",по её признанию, не знавшая секса, то есть просто ни разу не трахнутая баба с психическими отклонениями.
таноми52: Не создала семью, в политике "вечная неудачница",по её признанию, не знавшая секса, то
Вот уж как зетпатриоты говорят об усопших, какая то личная ненависть даже к ее постели.. Дико! Вот у самой то есть семья, чтоб осуждать кого то за семью? Ну так же нельзя. Или зетпатриотам можно, потому что они по другому не могут?
maxsaf: Луганск, Донецк защищали свои дома, свободу. Им всего то надо было чуть больше свободы, автономию. А все, что вы перечислили
Не хотели они ничего, уже столько рассказов тех, кто непосредственно там был, не надо врать. Зашли регулярные войска российские, отобрали мужчин, послали их убивать друг друга, а сами начали мародерствовать , подсадив банды и грабя предпринимателей и шахты. Это говорят сами донецкие и видео полно уже.
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