Re: Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее

Отправлено: - 11:37

В стране нужна жесткое управление, карающее тех кто против Конституции, законов и порядка в гос-ве! Через петиции необходимо вернуть смертную казнь за тяжкие,особо тяжкие преступления в том числе за коррупцию, за распространение наркотиков, за бездумное расходование бюджетных денег на те или иные "проекты", которые наносят вред всей экономике! ГОс-во создает бархатные условия для многих производителей чего-либо, но отдачи нет, все набивают только карманы, ссылаясь, что платят налоги! Плохо будет всегда, если нет ответственности за содеянное, саботаж, неисполнение нормативных актов, а также сплошная безнаказанность, в виде штрафов! Пора уже применять принцип справедливости, принцип неотвратимости наказания ко всем слоям населения, совершающим те или иные проступки и преступления, хотя пора взять на вооружение пример по жесткому наказанию с Китая, которая сейчас является передовым гос-вом! Там реализуется принцип справедливости! Сейчас только одно сотрясение звука, а принцип справедливости, слышащего гос-ва не работает из-за саботажа чиновничества