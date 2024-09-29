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≡ Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50168
Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее
Отправлено: 29.09.24 - 09:56
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Беда в том, что чиновники да и президент говорят правильные вещи, однако у нашей власти сказанное редко совпадает со сделанным. Похоже, что мы постоянно рвемся вперед, но остаемся на месте.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7113
Re: Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее
Отправлено: 29.09.24 - 09:56
#1
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Не нужны никакие социологические иследования на предмет счастливы ли жители страны, достаточно зайти на тикток,вчера только кто-то выложил пост про Елбасы,как при нем было хорошо,а вот с уходом его все несчастья так и сыпятся на голову казахстанцев,в финале просит вернуться и навести порядок. Если почитать коменты к тому видео,практически все шлют проклятия и недовольствие.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
363
Re: Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее
Отправлено: 29.09.24 - 11:37
#2
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В стране нужна жесткое управление, карающее тех кто против Конституции, законов и порядка в гос-ве! Через петиции необходимо вернуть смертную казнь за тяжкие,особо тяжкие преступления в том числе за коррупцию, за распространение наркотиков, за бездумное расходование бюджетных денег на те или иные "проекты", которые наносят вред всей экономике! ГОс-во создает бархатные условия для многих производителей чего-либо, но отдачи нет, все набивают только карманы, ссылаясь, что платят налоги! Плохо будет всегда, если нет ответственности за содеянное, саботаж, неисполнение нормативных актов, а также сплошная безнаказанность, в виде штрафов! Пора уже применять принцип справедливости, принцип неотвратимости наказания ко всем слоям населения, совершающим те или иные проступки и преступления, хотя пора взять на вооружение пример по жесткому наказанию с Китая, которая сейчас является передовым гос-вом! Там реализуется принцип справедливости! Сейчас только одно сотрясение звука, а принцип справедливости, слышащего гос-ва не работает из-за саботажа чиновничества
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