Отправлено: - 09:24

maxsaf:

Там и без меня пугальщиков хватает - уже и доктрину изменили, порог применения ЯО снижен до минимального уровня.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.09.2024 - 10:25]

Цитата:Хех, хватает пугальщиков! На мой взгляд, выше отметил, что в текущем году большой цап-царап (отжать, украсть как грамотеи говорят) не получится. Кроме того, ниже по ссылке в видео, какой-то грамотей обращается к гражданам, мол чемоданы, всё необходимое, машину с полным баком держите наготове. Не верьте пропаганде, не всё радужно как они рисуют и в случае наступления Украинских военных на территорию России, имеет в виду другие регионы, типа Курской, валите в глубь страны.Подробнее здесь: