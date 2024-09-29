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≡ Почему не работают мусорные полигоны в селах? Такой вопрос задали министру экологии на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50167
Почему не работают мусорные полигоны в селах? Такой вопрос задали министру экологии на встрече в Костанае
Отправлено: 29.09.24 - 10:13
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- Мы столкнулись с такой ситуацией, что в селах очень много неорганизованных свалок, - рассказала Багила Татиева. - Почему? Потому что не работают сельские полигоны. Почему не работают? Потому что требования очень завышенные.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6487
Re: Почему не работают мусорные полигоны в селах? Такой вопрос...
Отправлено: 29.09.24 - 10:13
#1
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Цитата://примерно 7 месяцев назад звонил мне. Мы за это время обсудили эту проблему с другими регионами —//

Им аж целых СЕМЬ месяцев надо только обсуждать проблему ??
А, нельзя как то ПООПЕРАТИВНЕЙ, а то получается чисто по казахски - не спеша, за рюмкой чая, за бешмарчком.
Если так по каждой проблемме и только ОБСУЖДАТЬ причём не принимаю во внимания ещё и само решения- то государственным чиновникам можно НЕСПЕША ЗАСРАТЬ всю бескрайную территорию страны.
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