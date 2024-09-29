Re: Почему не работают мусорные полигоны в селах? Такой вопрос...

Отправлено: - 10:13

Цитата://примерно 7 месяцев назад звонил мне. Мы за это время обсудили эту проблему с другими регионами —//



Им аж целых СЕМЬ месяцев надо только обсуждать проблему ??

А, нельзя как то ПООПЕРАТИВНЕЙ, а то получается чисто по казахски - не спеша, за рюмкой чая, за бешмарчком.

Если так по каждой проблемме и только ОБСУЖДАТЬ причём не принимаю во внимания ещё и само решения- то государственным чиновникам можно НЕСПЕША ЗАСРАТЬ всю бескрайную территорию страны.