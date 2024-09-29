НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50167
Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее
Отправлено: 29.09.24 - 09:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беда в том, что чиновники да и президент говорят правильные вещи, однако у нашей власти сказанное редко совпадает со сделанным. Похоже, что мы постоянно рвемся вперед, но остаемся на месте.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7113
Re: Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее
Отправлено: 29.09.24 - 09:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужны никакие социологические иследования на предмет счастливы ли жители страны, достаточно зайти на тикток,вчера только кто-то выложил пост про Елбасы,как при нем было хорошо,а вот с уходом его все несчастья так и сыпятся на голову казахстанцев,в финале просит вернуться и навести порядок. Если почитать коменты к тому видео,практически все шлют проклятия и недовольствие.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 178, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 178
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS