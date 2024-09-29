Re: Николай ВОРОНИН: Чем дальше, тем страшнее

Отправлено: - 09:56

Не нужны никакие социологические иследования на предмет счастливы ли жители страны, достаточно зайти на тикток,вчера только кто-то выложил пост про Елбасы,как при нем было хорошо,а вот с уходом его все несчастья так и сыпятся на голову казахстанцев,в финале просит вернуться и навести порядок. Если почитать коменты к тому видео,практически все шлют проклятия и недовольствие.