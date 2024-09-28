Отправлено: - 18:56

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Да, он хоть и украинец, но блин как то неловко видеть, что он за эту бойню, которую развязал Путин уничтожая его этнический народ.. Радость у него вот такая..

Цитата:Выше цитировал одну из ярких политиков, диссидента В. И. Новодворскую, царствие ей небесное. Которая в 2013 году говорила, что украинцы будут воевать за свою свободу, свои дома и свою землю. Получается за один год до аннексии Крыма, помнится как ура патриоты в 2014 году радовались, в том числе и на форуме. Затем в 2022 году, молниеносный цап-царап осуществить не получилось, хотя до вторжения на форуме ура патриоты говорили, что у них своих земель хватает, не нападут, просто учения проводят.Новодворская говорила про настоящих сыновей и дочерей Украины, а не про "грамотеев", которые поуехали за три девять земель, за лучшей жизнью для себя и своих детей.