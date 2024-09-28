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какие они бывают жестокими по отношению к своим детям, как это ее шокировало. «В чем причина такого

Цитата:Да ладно преувеличивать то, раньше деткам в мое время хорошо надирали уши родители, а если вспомнить еще и розги в более раннее время в школах..И ниче, вырастали нормальными людьми.И мне пахан за курево в 6 лет губу на двое рассек кулаком, правильно делал