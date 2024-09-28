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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 16:59
#12646
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Цитата:
Kairat stayer:
Вообще-то Макс должен

Да, он хоть и украинец, но блин как то неловко видеть, что он за эту бойню, которую развязал Путин уничтожая его этнический народ..
Радость у него вот такая..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5897
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 18:56
#12647
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Цитата:
111:
Да, он хоть и украинец, но блин как то неловко видеть, что он за эту бойню, которую развязал Путин уничтожая его этнический народ.. Радость у него вот такая..


Выше цитировал одну из ярких политиков, диссидента В. И. Новодворскую, царствие ей небесное. Которая в 2013 году говорила, что украинцы будут воевать за свою свободу, свои дома и свою землю. Получается за один год до аннексии Крыма, помнится как ура патриоты в 2014 году радовались, в том числе и на форуме. Затем в 2022 году, молниеносный цап-царап осуществить не получилось, хотя до вторжения на форуме ура патриоты говорили, что у них своих земель хватает, не нападут, просто учения проводят.

Новодворская говорила про настоящих сыновей и дочерей Украины, а не про "грамотеев", которые поуехали за три девять земель, за лучшей жизнью для себя и своих детей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:24
#12648
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Цитата:
111:
Да, он хоть и украинец

Кто бы говорил: казах, который кроме русского языка других языков не знает, даже казахского, и так сильно испереживалься за украинцев, что все силы бросил на помощь (!) россиянам, с жильем и пропиской :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:28
#12649
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Цитата:
Kairat stayer:
а не про "грамотеев", которые поуехали за три девять земель, за лучшей жизнью для себя и своих детей.

А что, мне надо было остаться воевать за свой дом и свою землю, куда сейчас вы южан переселяете? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:31
#12650
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Цитата:
Kairat stayer:
что украинцы будут воевать за свою свободу, свои дома и свою землю.

За свои дома где, в Крыму? За Севастополь? :lol: Так там все в своих домах так и остались, на своей земле :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:32
#12651
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Кто бы говорил: казах, который кроме русского языка других языков не знает,


Может потому, что духом я русский и мне не чужда помощь моему русскому народу и в том числе?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:33
#12652
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Цитата:
111:
Может потому, что духом я русский

Природа частенько совершает ошибки ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:41
#12653
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Цитата:
Kairat stayer:
воевать за свою свободу

- Белый господин, можно мы жахнем дальнобоем?
- Нельзя!
- Ну пожалуйста, мы же свободные, мы же независимые.
- Все равно нельзя.

За такую свободу и независимость воюют?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:42
#12654
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Природа частенько совершает ошибки ;-)


Нравиться пенять на природу, коли рожа крива?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:53
#12655
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Цитата:
Kairat stayer:
Вообще-то Макс должен был подхватить такой посыл и пугать весь цивилизованный мир

Там и без меня пугальщиков хватает - уже и доктрину изменили, порог применения ЯО снижен до минимального уровня.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 23:42
#12656
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Цитата:
111:
Гутериша

---Гутерриш----****2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 23:57
#12657
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Цитата:
111:
что духом я русский

----Вот не могу понять своим старческим умом ? Раз ты так себя позициони́руешь , то должен топить за Россию ? А у тебя все наоборот ? Диссидент получается ? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.09.24 - 01:36
#12658
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Цитата:
Гога:
кажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств

Он президент страны?
И где я его исказил?
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