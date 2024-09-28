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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 16:59
Цитата:
Да, он хоть и украинец, но блин как то неловко видеть, что он за эту бойню, которую развязал Путин уничтожая его этнический народ..
Радость у него вот такая..
Kairat stayer:
Вообще-то Макс должен
Вообще-то Макс должен
Да, он хоть и украинец, но блин как то неловко видеть, что он за эту бойню, которую развязал Путин уничтожая его этнический народ..
Радость у него вот такая..
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
- Сообщений:
- 5897
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 18:56
Цитата:
Выше цитировал одну из ярких политиков, диссидента В. И. Новодворскую, царствие ей небесное. Которая в 2013 году говорила, что украинцы будут воевать за свою свободу, свои дома и свою землю. Получается за один год до аннексии Крыма, помнится как ура патриоты в 2014 году радовались, в том числе и на форуме. Затем в 2022 году, молниеносный цап-царап осуществить не получилось, хотя до вторжения на форуме ура патриоты говорили, что у них своих земель хватает, не нападут, просто учения проводят.
Новодворская говорила про настоящих сыновей и дочерей Украины, а не про "грамотеев", которые поуехали за три девять земель, за лучшей жизнью для себя и своих детей.
111:
Да, он хоть и украинец, но блин как то неловко видеть, что он за эту бойню, которую развязал Путин уничтожая его этнический народ.. Радость у него вот такая..
Да, он хоть и украинец, но блин как то неловко видеть, что он за эту бойню, которую развязал Путин уничтожая его этнический народ.. Радость у него вот такая..
Выше цитировал одну из ярких политиков, диссидента В. И. Новодворскую, царствие ей небесное. Которая в 2013 году говорила, что украинцы будут воевать за свою свободу, свои дома и свою землю. Получается за один год до аннексии Крыма, помнится как ура патриоты в 2014 году радовались, в том числе и на форуме. Затем в 2022 году, молниеносный цап-царап осуществить не получилось, хотя до вторжения на форуме ура патриоты говорили, что у них своих земель хватает, не нападут, просто учения проводят.
Новодворская говорила про настоящих сыновей и дочерей Украины, а не про "грамотеев", которые поуехали за три девять земель, за лучшей жизнью для себя и своих детей.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:24
Цитата:
Кто бы говорил: казах, который кроме русского языка других языков не знает, даже казахского, и так сильно испереживалься за украинцев, что все силы бросил на помощь (!) россиянам, с жильем и пропиской
111:
Да, он хоть и украинец
Да, он хоть и украинец
Кто бы говорил: казах, который кроме русского языка других языков не знает, даже казахского, и так сильно испереживалься за украинцев, что все силы бросил на помощь (!) россиянам, с жильем и пропиской
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:28
Цитата:
А что, мне надо было остаться воевать за свой дом и свою землю, куда сейчас вы южан переселяете?
Kairat stayer:
а не про "грамотеев", которые поуехали за три девять земель, за лучшей жизнью для себя и своих детей.
а не про "грамотеев", которые поуехали за три девять земель, за лучшей жизнью для себя и своих детей.
А что, мне надо было остаться воевать за свой дом и свою землю, куда сейчас вы южан переселяете?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:31
Цитата:
За свои дома где, в Крыму? За Севастополь? Так там все в своих домах так и остались, на своей земле
Kairat stayer:
что украинцы будут воевать за свою свободу, свои дома и свою землю.
что украинцы будут воевать за свою свободу, свои дома и свою землю.
За свои дома где, в Крыму? За Севастополь? Так там все в своих домах так и остались, на своей земле
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:32
Цитата:
Цитата:
Может потому, что духом я русский и мне не чужда помощь моему русскому народу и в том числе?
maxsaf:
Цитата:
Кто бы говорил: казах, который кроме русского языка других языков не знает,
Может потому, что духом я русский и мне не чужда помощь моему русскому народу и в том числе?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:33
Цитата:
Природа частенько совершает ошибки
111:
Может потому, что духом я русский
Может потому, что духом я русский
Природа частенько совершает ошибки
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:41
Цитата:
- Белый господин, можно мы жахнем дальнобоем?
- Нельзя!
- Ну пожалуйста, мы же свободные, мы же независимые.
- Все равно нельзя.
За такую свободу и независимость воюют?
Kairat stayer:
воевать за свою свободу
воевать за свою свободу
- Белый господин, можно мы жахнем дальнобоем?
- Нельзя!
- Ну пожалуйста, мы же свободные, мы же независимые.
- Все равно нельзя.
За такую свободу и независимость воюют?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:42
Цитата:
Цитата:
Нравиться пенять на природу, коли рожа крива?
maxsaf:
Цитата:
Природа частенько совершает ошибки
Нравиться пенять на природу, коли рожа крива?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 21:53
Цитата:
Там и без меня пугальщиков хватает - уже и доктрину изменили, порог применения ЯО снижен до минимального уровня.
Kairat stayer:
Вообще-то Макс должен был подхватить такой посыл и пугать весь цивилизованный мир
Вообще-то Макс должен был подхватить такой посыл и пугать весь цивилизованный мир
Там и без меня пугальщиков хватает - уже и доктрину изменили, порог применения ЯО снижен до минимального уровня.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 23:42
Цитата:
---Гутерриш----****2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
111:
Гутериша
Гутериша
---Гутерриш----****2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 23:57
Цитата:
----Вот не могу понять своим старческим умом ? Раз ты так себя позициони́руешь , то должен топить за Россию ? А у тебя все наоборот ? Диссидент получается ?
111:
что духом я русский
что духом я русский
----Вот не могу понять своим старческим умом ? Раз ты так себя позициони́руешь , то должен топить за Россию ? А у тебя все наоборот ? Диссидент получается ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.09.24 - 01:36
Цитата:
Он президент страны?
И где я его исказил?
Гога:
кажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств
кажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств
Он президент страны?
И где я его исказил?
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