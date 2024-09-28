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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Неоправданная жестокость
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50165
Александр ОЛЕЙНИК: Неоправданная жестокость
Отправлено: 28.09.24 - 13:44
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Две новости подряд в одной новостной ленте в одном телеграмм-канале: «Мать нанесла ножевые ранения 11-летней дочери за невыполнение домашнего задания», «Студент колледжа подозревается в нанесении ножевого ранения преподавателю в Павлодаре».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Неоправданная жестокость
Отправлено: 28.09.24 - 13:44
#1
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Цитата:
какие они бывают жестокими по отношению к своим детям, как это ее шокировало. «В чем причина такого

Да ладно преувеличивать то, раньше деткам в мое время хорошо надирали уши родители, а если вспомнить еще и розги в более раннее время в школах..
И ниче, вырастали нормальными людьми.
И мне пахан за курево в 6 лет губу на двое рассек кулаком, правильно делал
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1568
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Неоправданная жестокость
Отправлено: 28.09.24 - 17:17
#2
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Цитата:
111:
И мне пахан за курево в 6 лет губу на двое рассек кулаком, правильно делал


......непозавидуешь тебе трудное детство было у тебя вагонетки толкал с кирпичём на заводе на узкой,колбасу и отруби приходилась воровать чтоб с голоду не умереть,да ещё батька подкидывал.....а меня отец не трогал никогда не помню,некогда было ему нас с братом воспитывать всю жизнь по командировкам и я летом с ним .....а мать скзала поймаю ещё раз с куревом рот зашью так до сих пор не курю....так подбухиваю...иногда... :lol: :lol: :lol:
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