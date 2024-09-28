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≡ Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50165
Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади в Костанае
Отправлено: 28.09.24 - 17:06
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Торжественная церемония состоялась сегодня, 28 сентября. Около 180 курсантов выстроились в колонны. В этом году решили возобновить традицию принимать присягу на центральной площади города.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади в Костанае
Отправлено: 28.09.24 - 17:06
#1
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Смысл на площади бряцать оружием?
Для устрашения что ли?
Костанай что, становится какой то маленькой Северной Кореей?

[Исправлено: 111, 28.09.2024 - 18:07]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1000
Re: Курсанты академии МВД приняли присягу на центральной площади...
Отправлено: 28.09.24 - 20:14
#2
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Позор. Хоть бы форму по размеру давали... На втором фото пример. Видимо генеральский живот не грозит еще)
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