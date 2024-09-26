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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.09.24 - 21:58
#12631
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Обыграли действующих чемпионов мира по футзалу сборную Португалии, теперь мы в четвертьфинале!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.09.24 - 23:52
#12632
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Цитата:
111:
У вас все отключено, того, кто это прочитает, ждет дискредитация

---Не всё . Нашёл что посылки посылал , как Пускепалис .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 05:28
#12633
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Цитата:
Гога:
---Зачем ты так Факты есть

У него мир разделился на два лагеря, в голове
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 05:29
#12634
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Цитата:
111:
спокойно запирайтесь на ночь шлагбаумами и не бойтесь ничего....

Тебя это уже не спасет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 05:52
#12635
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Сара что-то знает?

Цитата:
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Киев. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

«Если Украина несет ответственность за теракт против немецкого энергоснабжения, то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба», — сказала политик. Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» добавила, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».



Тыц
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 14:48
#12636
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ваще не удивлён))
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 19:01
#12637
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Вит, он напишет, что сдавало 10 миллионов, поэтому процент несдавших мизерный
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 13:38
#12638
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Прикол

Казахстан вместе с другими странами написал, что Путин сошел с ума, пугая весь мир ядерным оружием..
Действительно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 13:39
#12639
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А Узбеки послали Россию на крен..
Да, пощечина за пощечиной..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5897
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:12
#12640
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Всем доброго и хорошего дня, мира, радости, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Сара что-то знает?


Цитата:
maxsaf:
Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» добавила, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».


Умные ищут друзей, а малограмотные постоянно ищут врагов 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.09.2024 - 15:55]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5897
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:20
#12641
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Цитата:
111:
Прикол


Валерия Новодворская в 2013 году говорила, что не нужно лезть в Украину, они будут воевать не за сало, колбасу и деньги. У них и так это всё есть, украинцы будут воевать за свою свободу, за свой дом и за свою землю.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5897
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:29
#12642
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Ура патриоты и сказочники, как вам такое?

Старина Джо Байден с трибуны в ООН заявил, что США продолжить поддерживать Украину, отмечают о выделении на вооружение почти 8 миллиардов долларов. К. Харрис такой же позиции придерживается 😂😂😂.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:50
#12643
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Цитата:
111:
Прикол Казахстан вместе с другими странами написал, что Путин сошел с ума

---И где первоисточник ? Хотелось бы посмотреть , а то твоим умозаключениям с трудом вериться :-x :-x :-x
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5897
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 16:16
#12644
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Цитата:
111:
пугая весь мир ядерным оружием...


Вообще-то Макс должен был подхватить такой посыл и пугать весь цивилизованный мир :lol: :lol: :lol:.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 16:41
#12645
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Цитата:
Гога:
И где первоисточник ?

Первоисточник у Гутериша в ООН
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