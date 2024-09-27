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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50165
Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 27.09.24 - 12:16
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Жильцы хотели, чтобы нам оборудовали нормальную площадку. Но тогда в отделе ЖКХ сидел человек, которому было на это глубоко наплевать, и даже удовольствие он получал от того, что жильцы не получали от него реакции на свои просьбы. До тех пор, пока этим вопросом не занялся заместитель акима города.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3548
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 27.09.24 - 12:16
#1
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/как бы случайно получилось открытие этой законченной площадки, куда пришли и аким города Марат Жундубаев// он сказал, что это рядовая работа и по городу много таких точек// - если это рядовая работа, то зачем нужен аким на окрытии, да ещё и "случайно"?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5885
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 27.09.24 - 12:21
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Главное, что он так думает! Мне это нравится, может сейчас не рядовое событие, хотя в этом конкретно доме, не было ничего, что где нибудь в Клубке лет 5 или 10 есть! Этот дом ,как бы отдельно стоит, хоть вроде и на Абая. Хутор такой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 27.09.24 - 13:37
#3
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Цитата:
Около 70 человек в нем живут


Может квартир?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1456
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 27.09.24 - 19:10
#4
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Цитата:
Около 70 человек в нем живут. Источник:

Цитата:
111:
Может квартир?


поясни, как могут жить около 70 "квартир"
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1568
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 27.09.24 - 20:57
#5
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....у нас в ПЧСТРе асфальт положили но не везде,а вот дет.площадку одну единственную нам больше не надо ставить не думают хотя места весь ПЧСТР битте шён ставьте....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 28.09.24 - 11:12
#6
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Цитата:
electro:

Цитата:
поясни, как могут жить около 70 "квартир"


А как могут жить около 70ти человек в шестиэтажке на 4 подъезда?
По одному в квартире что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 28.09.24 - 13:54
#7
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Если у них по 24 в каждом подъезде, то получается если везде живут по одному человеку, то пустуют 26 квартир.
Так вот если по одному человеку взрослому живет в 70ти квартирах, то тогда зачем им площадка, если детей нет ни у кого?
А если дети есть, допустим по одному и два родителя,это три человека и тогда получается в доме пустуют 70 квартир и один подъезд только заполнен?
Но если по три квартиры на этаж,то 72 квартиры получается и в каждой квартире живет по одному человеку..
Или опять же квартиры пустуют остальные, если в одних квартирах по 3-4 человека живет?
Ниче непонятно..
Если там по две квартиры на этаже, то быть может.
Но что то не верится что на этаже там по две хаты..
Но надо проверить

[Исправлено: 111, 28.09.2024 - 14:57]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11298
Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 28.09.24 - 14:45
#8
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Цитата:
111:
Но надо проверить

---Так в чем проблема ? Сходи и проверь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41665
Аркадий ДЕНИСОВ: Очень важное рядовое дело
Отправлено: 28.09.24 - 16:39
#9
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Цитата:
Гога:
Так в чем проблема ? Сходи и проверь ?

В том то и проблема, дом на самом отшибе находится, долго идти
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