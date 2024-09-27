Жильцы хотели, чтобы нам оборудовали нормальную площадку. Но тогда в отделе ЖКХ сидел человек, которому было на это глубоко наплевать, и даже удовольствие он получал от того, что жильцы не получали от него реакции на свои просьбы. До тех пор, пока этим вопросом не занялся заместитель акима города. Читать новость
/как бы случайно получилось открытие этой законченной площадки, куда пришли и аким города Марат Жундубаев// он сказал, что это рядовая работа и по городу много таких точек// - если это рядовая работа, то зачем нужен аким на окрытии, да ещё и "случайно"?
Главное, что он так думает! Мне это нравится, может сейчас не рядовое событие, хотя в этом конкретно доме, не было ничего, что где нибудь в Клубке лет 5 или 10 есть! Этот дом ,как бы отдельно стоит, хоть вроде и на Абая. Хутор такой
Если у них по 24 в каждом подъезде, то получается если везде живут по одному человеку, то пустуют 26 квартир. Так вот если по одному человеку взрослому живет в 70ти квартирах, то тогда зачем им площадка, если детей нет ни у кого? А если дети есть, допустим по одному и два родителя,это три человека и тогда получается в доме пустуют 70 квартир и один подъезд только заполнен? Но если по три квартиры на этаж,то 72 квартиры получается и в каждой квартире живет по одному человеку.. Или опять же квартиры пустуют остальные, если в одних квартирах по 3-4 человека живет? Ниче непонятно.. Если там по две квартиры на этаже, то быть может. Но что то не верится что на этаже там по две хаты.. Но надо проверить
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