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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5885
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.09.24 - 21:58
Обыграли действующих чемпионов мира по футзалу сборную Португалии, теперь мы в четвертьфинале!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.09.24 - 23:52
Цитата:
---Не всё . Нашёл что посылки посылал , как Пускепалис .
111:
У вас все отключено, того, кто это прочитает, ждет дискредитация
У вас все отключено, того, кто это прочитает, ждет дискредитация
---Не всё . Нашёл что посылки посылал , как Пускепалис .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 05:28
Цитата:
У него мир разделился на два лагеря, в голове
Гога:
---Зачем ты так Факты есть
---Зачем ты так Факты есть
У него мир разделился на два лагеря, в голове
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 05:29
Цитата:
Тебя это уже не спасет
111:
спокойно запирайтесь на ночь шлагбаумами и не бойтесь ничего....
спокойно запирайтесь на ночь шлагбаумами и не бойтесь ничего....
Тебя это уже не спасет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 05:52
Сара что-то знает?
Цитата:
Тыц
Цитата:
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Киев. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.
«Если Украина несет ответственность за теракт против немецкого энергоснабжения, то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба», — сказала политик. Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» добавила, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».
«Если Украина несет ответственность за теракт против немецкого энергоснабжения, то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба», — сказала политик. Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» добавила, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 14:48
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.09.24 - 19:01
Вит, он напишет, что сдавало 10 миллионов, поэтому процент несдавших мизерный
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 13:38
Прикол
Казахстан вместе с другими странами написал, что Путин сошел с ума, пугая весь мир ядерным оружием..
Действительно..
Казахстан вместе с другими странами написал, что Путин сошел с ума, пугая весь мир ядерным оружием..
Действительно..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 13:39
А Узбеки послали Россию на крен..
Да, пощечина за пощечиной..
Да, пощечина за пощечиной..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:12
Всем доброго и хорошего дня, мира, радости, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Цитата:
Умные ищут друзей, а малограмотные постоянно ищут врагов 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 28.09.2024 - 15:55]
Цитата:
maxsaf:
Сара что-то знает?
Сара что-то знает?
Цитата:
maxsaf:
Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» добавила, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».
Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» добавила, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».
Умные ищут друзей, а малограмотные постоянно ищут врагов 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 28.09.2024 - 15:55]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:20
Цитата:
Валерия Новодворская в 2013 году говорила, что не нужно лезть в Украину, они будут воевать не за сало, колбасу и деньги. У них и так это всё есть, украинцы будут воевать за свою свободу, за свой дом и за свою землю.
111:
Прикол
Прикол
Валерия Новодворская в 2013 году говорила, что не нужно лезть в Украину, они будут воевать не за сало, колбасу и деньги. У них и так это всё есть, украинцы будут воевать за свою свободу, за свой дом и за свою землю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:29
Ура патриоты и сказочники, как вам такое?
Старина Джо Байден с трибуны в ООН заявил, что США продолжить поддерживать Украину, отмечают о выделении на вооружение почти 8 миллиардов долларов. К. Харрис такой же позиции придерживается 😂😂😂.
Старина Джо Байден с трибуны в ООН заявил, что США продолжить поддерживать Украину, отмечают о выделении на вооружение почти 8 миллиардов долларов. К. Харрис такой же позиции придерживается 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 14:50
Цитата:
---И где первоисточник ? Хотелось бы посмотреть , а то твоим умозаключениям с трудом вериться
111:
Прикол Казахстан вместе с другими странами написал, что Путин сошел с ума
Прикол Казахстан вместе с другими странами написал, что Путин сошел с ума
---И где первоисточник ? Хотелось бы посмотреть , а то твоим умозаключениям с трудом вериться
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 16:16
Цитата:
Вообще-то Макс должен был подхватить такой посыл и пугать весь цивилизованный мир .
111:
пугая весь мир ядерным оружием...
пугая весь мир ядерным оружием...
Вообще-то Макс должен был подхватить такой посыл и пугать весь цивилизованный мир .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.09.24 - 16:41
Цитата:
Первоисточник у Гутериша в ООН
Гога:
И где первоисточник ?
И где первоисточник ?
Первоисточник у Гутериша в ООН
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