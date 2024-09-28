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≡ Крупную торговую сеть в Казахстане оштрафовали из-за неправильного ценника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50164
Крупную торговую сеть в Казахстане оштрафовали из-за неправильного ценника
Отправлено: 28.09.24 - 13:39
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Мужчина купил овсяные хлопья. На полке была указана цена 195 тенге, однако на кассе покупателю выдали чек на 405 тенге. Таким образом, товар был продан на 210 тенге дороже. Пожаловался. И вот результат.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
998
Re: Крупную торговую сеть в Казахстане оштрафовали из-за...
Отправлено: 28.09.24 - 13:39
#1
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Название сети в студию!
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