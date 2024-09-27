Отправлено: - 17:39





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53708 Продолжается реконструкция участка тепломагистрали ТМ-23 по ул. Чкалова и работы по ТМ-5 (возле пединститута).Источник:

Цитата:Реконструкцию у.Чкалова в КЖБИ начали в сентябре месяце когда уже заканчивать пора и обещали к 25 сентября сделать, но сегодня уже 27 и нет воды. Причем открыта траншея на ул. Гашека на правой стороне,трубы не заменены до сих пор, причем почему то когда в августа начали замену труб то отключили дома и по левой стороне и сейчас думаю пока не заменят трубы то и не подключат. Хотя должны отделно быть подключены, но скорей всего проблемы с задвижками