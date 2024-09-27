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Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная, пояснили в ГКП «КТЭК»
Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная, пояснили в ГКП «КТЭК»
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