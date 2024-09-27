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≡ Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная, пояснили в ГКП «КТЭК»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50162
Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная, пояснили в ГКП «КТЭК»
Отправлено: 27.09.24 - 17:39
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Горожане сообщают «НГ» и местным СМИ, что в микрорайонах №№ 7, 8 и 9 вместо горячей воды идет холодная. На вопросы журналистов сегодня, 27 сентября, ответил главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав ПЛОТНИКОВ.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
157
Re: Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная,...
Отправлено: 27.09.24 - 17:39
#1
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Цитата:
Продолжается реконструкция участка тепломагистрали ТМ-23 по ул. Чкалова и работы по ТМ-5 (возле пединститута).

Источник:

Реконструкцию у.Чкалова в КЖБИ начали в сентябре месяце когда уже заканчивать пора и обещали к 25 сентября сделать, но сегодня уже 27 и нет воды. Причем открыта траншея на ул. Гашека на правой стороне,трубы не заменены до сих пор, причем почему то когда в августа начали замену труб то отключили дома и по левой стороне и сейчас думаю пока не заменят трубы то и не подключат. Хотя должны отделно быть подключены, но скорей всего проблемы с задвижками
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2026
Re: Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная,...
Отправлено: 27.09.24 - 18:27
#2
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Цитата:
- Поступают жалобы. - признал он. - Сегодня бригада выехала и осматривает, мы отрабатываем эти жалобы, никто не сидит без дела. Почему вода исчезла, мы не знаем. Будем выяснять.

Источник:


Цирк уехал но клоуны остались! Мы то знаем что причина в том что на котельной №3 меняют ввод холодной воды! Всё лето работники КТЭК были на подряде у ген подрядчиков. По простом калымили а денежку в свой личный карман. А теперь когда жаренный петух клюнул стали менять ввод на котельной!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1456
Re: Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная,...
Отправлено: 27.09.24 - 18:43
#3
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Цитата:
Почему вода исчезла,

Плотников, вода не исчезла, исчезла температура вашей воды. давление шпарит такое же, и счетчик с радостью крутится.
Кто ответит за обман?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1456
Почему нет горячей воды у жителей микрорайонов Костаная, пояснили в ГКП «КТЭК»
Отправлено: 27.09.24 - 18:56
#4
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Цитата:
71422:
но скорей всего проблемы с задвижками

ошибаетесь, проблемы в "предприятии"
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