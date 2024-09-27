Отправлено: - 12:21

юля елиссева:



Цитата:Главное, что он так думает! Мне это нравится, может сейчас не рядовое событие, хотя в этом конкретно доме, не было ничего, что где нибудь в Клубке лет 5 или 10 есть! Этот дом ,как бы отдельно стоит, хоть вроде и на Абая. Хутор такой