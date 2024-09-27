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≡ Будет ли в Казахстане новая девальвация: мнение экономистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50161
Будет ли в Казахстане новая девальвация: мнение экономистов
Отправлено: 27.09.24 - 10:57
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Государство за первое полугодие недоплатило здравоохранению около 30%. Это привело к тому, что медорганизации не платят своим контрагентам и даже сотрудникам. Экономист отметил, что бюджетные кризисы зачастую определяют валютные.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3548
Re: Будет ли в Казахстане новая девальвация: мнение экономистов
Отправлено: 27.09.24 - 10:57
#1
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Накануне каждой девальвации "эксперты" в один голос утрвеждали, что для девальвации нет причины..
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
337
Re: Будет ли в Казахстане новая девальвация: мнение экономистов
Отправлено: 27.09.24 - 11:13
#2
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Дурак не заметит - умный промолчит, время все расставит по своим местам
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3548
Будет ли в Казахстане новая девальвация: мнение экономистов
Отправлено: 27.09.24 - 11:59
#3
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Цитата:
ОГПУ:
Дурак не заметит - умный промолчит,

Нурлыбот вставит свои 5 копеек.
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
998
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