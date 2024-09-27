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≡ Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50160
Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
Отправлено: 27.09.24 - 08:27
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В редакцию "НГ" поступило письмо от тренеров Костанайской области по гиревому спорту. Публикуем его полностью.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3546
Тренеры по гиревому спорту задают вопросы управлению физкультуры и спорта Костанайской области
Отправлено: 27.09.24 - 08:27
#1
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Гиревой спорт не является олимпийским видом. Относительная популярность у гирь есть только в странах СНГ. В приоритете финансирования - футбол и олимпийские виды спорта. Потому гиревикам лучше в тяжелую атлетику переходить. Но, опять же из-за допинговых скандалов, казахстаские штангисты на долгие годы стали изгоями в мировой тяжелой атлетике.

[Исправлено: юля елиссева, 27.09.2024 - 09:29]
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