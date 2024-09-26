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≡ Молочные фермы, которые строятся при поддержке государства, в этом году в Костанайской области вряд ли введут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50158
Молочные фермы, которые строятся при поддержке государства, в этом году в Костанайской области вряд ли введут
Отправлено: 26.09.24 - 23:25
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Это признают депутаты областного маслихата, которые обсудили ситуацию с возведением МТФ 25 сентября, на заседании комиссии по вопросам бюджета и развития экономики. В области сейчас по особой программе строится 6 ферм
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1566
Re: Молочные фермы, которые строятся при поддержке государства,...
Отправлено: 26.09.24 - 23:25
#1
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.....молока много будет надо будет успевать молоко вывозить,придётся молокобазу реаменировать которая на узкой бала....
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