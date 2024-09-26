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≡ «Когда 3% превратились в 8%, мы от проекта отказались» - господдержку переработчиков вторсырья критиковали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50157
«Когда 3% превратились в 8%, мы от проекта отказались» - господдержку переработчиков вторсырья критиковали в Костанае
Отправлено: 26.09.24 - 11:01
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Кроме того, оказалось, что решение вопроса о цене на пустую пластиковую бутылку требует внесения изменений в Налоговый кодекс РК. К такому выводу пришли участники заседания отраслевого совета по вопросам промышленности региональной палаты предпринимателей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10060
«Когда 3% превратились в 8%, мы от проекта отказались» - господдержку переработчиков вторсырья критиковали в Костанае
Отправлено: 26.09.24 - 11:01
#1
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Опять очередное нытьё от местных производителей ,ну никак и ничего им не выгодно.

Цитата:
- Если такая мера будет принята, то позволит прекратить переток сырья за пределы Казахстана, даст толчок росту числа предприятий в сфере переработки вторичных ресурсов

Источник:

Ну конечно,когда конкуренции не будет ,тогда вы будете покупать б/у пластик за копейки и в итоге нафик никому не нужно будет его собирать.

[Исправлено: Добринцофф, 26.09.2024 - 12:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41655
Re: «Когда 3% превратились в 8%, мы от проекта отказались» -...
Отправлено: 26.09.24 - 12:18
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Опять очередное нытьё от местных производителей ,ну никак и ничего им не выгодно.

Ну конечно, кому как ни знать эту проблему тем, кто просто перепродает их продукцию, не производя в жизни тем более ничего и никогда сам..
Проблемы есть, с тем же картофелем, с той же пшеницей у нас.
Как и во всех странах, где товар какого то чужого государства начинает мешать местным производителям, те же страны Ойросоюза, те же Штаты, которые принимают меры для своих производителей, бесконечно вводя какие то пошлины, да та же Россия.
И потому не надо тут делать с пафосом неприятие наших местных ИПшников, делая вид что беспокоишься за народ.
Это выходит со временем наоборот хуже для него же..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10060
«Когда 3% превратились в 8%, мы от проекта отказались» - господдержку переработчиков вторсырья критиковали в Костанае
Отправлено: 26.09.24 - 19:52
#3
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Цитата:
111:
Ну конечно, кому как ни знать эту проблему тем, кто просто перепродает их продукцию, не производя в жизни тем более ничего и никогда сам.

Заметь,любой производитель зависит от продавца ,ведь как ни крути ,а живые денежки производитель получает от реализатора продукции,разве не так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41655
«Когда 3% превратились в 8%, мы от проекта отказались» - господдержку переработчиков вторсырья критиковали в Костанае
Отправлено: 26.09.24 - 20:45
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Заметь,любой производитель зависит от продавца

Я не о зависимости от продавца или продажных властей, ты сегодня не захочешь продавать его картошку, пойдет к другому.
Но если власть не пойдет навстречу своим предпринимателям, то и он помрет и утащит за собой весь поселок допустим, который механизаторы и тд, на него работают.
И не продавцам это решать..
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