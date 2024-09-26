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≡ Конфликт водителя с пешеходом-судьёй: решение по жалобе на нецензурную брань вынес суд в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50157
Конфликт водителя с пешеходом-судьёй: решение по жалобе на нецензурную брань вынес суд в Костанае
Отправлено: 26.09.24 - 15:02
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- Заявитель пытается меня обвинить в том, чего я не совершал, - сказал на заседании Хаял Гаджиев. - Неправомерных действий с моей стороны не было. Наоборот, Казтаев сам меня оскорблял. Послал на 3 буквы.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
264
Re: Конфликт водителя с пешеходом-судьёй: решение по жалобе на...
Отправлено: 26.09.24 - 15:02
#1
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Наверно времени свободного много и денег. По судам ходить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41655
Re: Конфликт водителя с пешеходом-судьёй: решение по жалобе на...
Отправлено: 26.09.24 - 15:49
#2
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Ну если бы на меня пёр с ребенком какой то идиот во дворе на авто, я бы челюсть ему сразу сломал..
Такие дела делаются сразу.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10060
Конфликт водителя с пешеходом-судьёй: решение по жалобе на нецензурную брань вынес суд в Костанае
Отправлено: 26.09.24 - 19:54
#3
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Справедливое решение.На видео прекрасно видно,что водитель остановился пропуская этого ,который как танк с ребёнком на руках прёт на машину.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7110
Re: Конфликт водителя с пешеходом-судьёй: решение по жалобе на...
Отправлено: 26.09.24 - 19:58
#4
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Товарищ бывший судья,то бишь потерпевший, вам надо успокоиться и простить, по совести признаться дело не стоит даже десятой доли сколько вы потрепали нервы и себе и другим.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2025
Re: Конфликт водителя с пешеходом-судьёй: решение по жалобе на...
Отправлено: 26.09.24 - 20:45
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Справедливое решение.На видео прекрасно видно,что водитель остановился пропуская этого ,который как танк с ребёнком на руках прёт на машину.

Видимо двор насквозь проходной, и людей достали эти транзитники, вот и накалилась обстановка до белого каления!
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