Отправлено: - 20:45

Добринцофф:

Справедливое решение.На видео прекрасно видно,что водитель остановился пропуская этого ,который как танк с ребёнком на руках прёт на машину.

Цитата:Видимо двор насквозь проходной, и людей достали эти транзитники, вот и накалилась обстановка до белого каления!