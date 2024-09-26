Re: Информация об изменении режима работы скорой помощи...

Отправлено: - 15:35

- Какие вызовы относятся к 4-й категории? - уточнил корреспондент «НГ.

- Это те, которые связаны с обострением у людей хронических заболеваний, - ответил Саркисян.



А "обострение у людей хронических заболеваний" показатель, что это 4-ая категория вызова? Странный подход. Обострение таких не вызывает пограничные состояния между жизнью и смертью? Что их можно скидывать вот так просто от скорой на поликлинику? Чем там будет оснащена мобильная "скорая-нескорая" от поликлиник? Также как обычная скорая? Если нет, то чем они помогут? А если да, то смысл огород городить?



В общем же, всё понятно - обделались на всю страну с очередными своими невменяемыми "проектами" по оптимизации здравоохранения и начали выкручиваться - не так поняли их, не так интерпретировали... А что не так то? Что по телефону будут решать - кого и когда отправить на вызов, срочный он или не срочный? Помрёт пациент, или не помрёт пока будет ждать, если на том конце провода вдруг решили - хроник болеет и пусть ждёт поликлинику...



А мобильные бригады госпитализировать как будут? Или 4-ая категория не подразумевает госпитализацию? Врач будет бежать и рядом с ним двое санитаров с носилками? Или им выдадут тоже машины для госпитализации больных? Если да, то зачем это всё - не рациональнее ли службу скорой усиливать и поддерживать её на нужном уровне, а не страдать вот этим, чем страдают эти министерские бошки там в Астане...