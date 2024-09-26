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≡ Информация об изменении режима работы скорой помощи взбудоражила казахстанцев - Что правда, а что домыслы, прояснил руководитель этой службы в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50157
Информация об изменении режима работы скорой помощи взбудоражила казахстанцев - Что правда, а что домыслы, прояснил руководитель этой службы в Костанайской области
Отправлено: 26.09.24 - 13:35
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«Ночью скорую теперь не вызовешь», - один из самых популярных комментариев в социальных сетях. И ссылка приводится на приказ министерства здравоохранения. Правда, многие не заметили, что речь пока идет лишь о проекте приказа.
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§ xeliocell
(Пользователи)
Регистрация:
26.09.24
Сообщений:
1
Re: Информация об изменении режима работы скорой помощи...
Отправлено: 26.09.24 - 13:35
#1
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интересно, к чему тогда был этот вброс?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41655
Re: Информация об изменении режима работы скорой помощи...
Отправлено: 26.09.24 - 13:39
#2
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Ну вот, ставьте теперь спокойно шлагбаумы товарищи и знайте, никто не помрет ночью!
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
51
Re: Информация об изменении режима работы скорой помощи...
Отправлено: 26.09.24 - 15:35
#3
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- Какие вызовы относятся к 4-й категории? - уточнил корреспондент «НГ.
- Это те, которые связаны с обострением у людей хронических заболеваний, - ответил Саркисян.

А "обострение у людей хронических заболеваний" показатель, что это 4-ая категория вызова? Странный подход. Обострение таких не вызывает пограничные состояния между жизнью и смертью? Что их можно скидывать вот так просто от скорой на поликлинику? Чем там будет оснащена мобильная "скорая-нескорая" от поликлиник? Также как обычная скорая? Если нет, то чем они помогут? А если да, то смысл огород городить?

В общем же, всё понятно - обделались на всю страну с очередными своими невменяемыми "проектами" по оптимизации здравоохранения и начали выкручиваться - не так поняли их, не так интерпретировали... А что не так то? Что по телефону будут решать - кого и когда отправить на вызов, срочный он или не срочный? Помрёт пациент, или не помрёт пока будет ждать, если на том конце провода вдруг решили - хроник болеет и пусть ждёт поликлинику...

А мобильные бригады госпитализировать как будут? Или 4-ая категория не подразумевает госпитализацию? Врач будет бежать и рядом с ним двое санитаров с носилками? Или им выдадут тоже машины для госпитализации больных? Если да, то зачем это всё - не рациональнее ли службу скорой усиливать и поддерживать её на нужном уровне, а не страдать вот этим, чем страдают эти министерские бошки там в Астане...
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