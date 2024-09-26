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≡ "Запрет не отменяли" - Верховный суд о платках в школах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50157
"Запрет не отменяли" - Верховный суд о платках в школах
Отправлено: 26.09.24 - 13:06
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В Верховном суде прокомментировали информацию о якобы отмене запрета на ношение платков в школах. Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Верховный суд признал ношение платков в школах законным. В пресс-службе суда заявили, что информация недостоверная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41651
Re: "Запрет не отменяли" - Верховный суд о платках в...
Отправлено: 26.09.24 - 13:06
#1
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Так разрешено или нет?
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
412
Re: "Запрет не отменяли" - Верховный суд о платках в...
Отправлено: 26.09.24 - 14:08
#2
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Цитата:
111:
разрешено или нет?

Судя по тому что написано. Если кто-то придет в школу, то его допустят до занятий и вызовут участкового, который выпишет протокол об административном нарушении родителям.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3544
"Запрет не отменяли" - Верховный суд о платках в школах
Отправлено: 26.09.24 - 14:30
#3
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Платки запретили. Интересно, а бороды старшеклассникам носить можно?
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