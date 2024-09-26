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≡ Информация об изменении режима работы скорой помощи взбудоражила казахстанцев - Что правда, а что домыслы, прояснил руководитель этой службы в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50157
Информация об изменении режима работы скорой помощи взбудоражила казахстанцев - Что правда, а что домыслы, прояснил руководитель этой службы в Костанайской области
Отправлено: 26.09.24 - 13:35
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«Ночью скорую теперь не вызовешь», - один из самых популярных комментариев в социальных сетях. И ссылка приводится на приказ министерства здравоохранения. Правда, многие не заметили, что речь пока идет лишь о проекте приказа.
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§ xeliocell
(Пользователи)
Регистрация:
26.09.24
Сообщений:
1
Re: Информация об изменении режима работы скорой помощи...
Отправлено: 26.09.24 - 13:35
#1
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интересно, к чему тогда был этот вброс?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41651
Re: Информация об изменении режима работы скорой помощи...
Отправлено: 26.09.24 - 13:39
#2
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Ну вот, ставьте теперь спокойно шлагбаумы товарищи и знайте, никто не помрет ночью!
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