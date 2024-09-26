Отправлено: - 12:18

Добринцофф:

Опять очередное нытьё от местных производителей ,ну никак и ничего им не выгодно.

Цитата:Ну конечно, кому как ни знать эту проблему тем, кто просто перепродает их продукцию, не производя в жизни тем более ничего и никогда сам..Проблемы есть, с тем же картофелем, с той же пшеницей у нас.Как и во всех странах, где товар какого то чужого государства начинает мешать местным производителям, те же страны Ойросоюза, те же Штаты, которые принимают меры для своих производителей, бесконечно вводя какие то пошлины, да та же Россия.И потому не надо тут делать с пафосом неприятие наших местных ИПшников, делая вид что беспокоишься за народ.Это выходит со временем наоборот хуже для него же..