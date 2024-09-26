Re: "Родители беспокоятся" - Убийства в Аркалыке...

Отправлено: - 06:03

Как заключил известный эксперт,с чем трудно не согласиться, Аркалык строили самые настоящие каторжане. Когда мы приехали в этот город (1976 год),он буквально был окутан в высокие заборы с колючей проволокой,а утром и вечером провозили в скотовозах этих самих зэков. После освобождения по удо или насовсем многим некуда было ехать,они оставались,заводили семьи,рожали детей. Так вот это поколение наступали на следы своих отцов и проторили по этой же дорожке,поэтому такая большая криминальная обстановка. Так и в рудном и еще нескольких городах