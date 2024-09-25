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≡ Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в областном центре?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50151
Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в областном центре?
Отправлено: 25.09.24 - 17:08
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Несколько недель назад деревья, которые росли напротив здания бывшего «Детского мира», уничтожили. Не кронировали, а именно спилили подчистую. Глядя на оставшиеся пни, костанайцы гадали, под что власти разрешили освободить место.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
997
Re: Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в...
Отправлено: 25.09.24 - 17:08
#1
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Да от каждого из этих деревьев пользы больше, чем от тех, кто принимает такие решения!
Где экологи? Где управление природных ресурсов? Кто и как определил возраст деревьев? Заключения есть, не задним числом написанные?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11290
Re: Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в...
Отправлено: 25.09.24 - 18:01
#2
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--Скоро город совсем без зелени останется :-x
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1451
Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в областном центре?
Отправлено: 25.09.24 - 19:15
#3
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Цитата:
Гога:
Скоро город совсем без зелени останется

в этом и цель
Япония - страна восходящего солнца
Корея - страна утра
Казахстан - страна великой степи
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2024
Re: Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в...
Отправлено: 25.09.24 - 19:31
#4
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Цитата:
Гога:
--Скоро город совсем без зелени останется

Не переживай..посадим ковыль приведём природу в первозданный вид!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
362
Re: Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в...
Отправлено: 25.09.24 - 20:34
#5
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Все что не делается в Костанае, все идет к лучшему! Узкие улицы шириной 3-10 метров в городе, не зря Архимед говорил, что областной центр-это большая деревня и он прав на 100%! До сих пор нет изменений. В городе должны быть широкие улицы, освещенные светом, с хорошим асфальтовым покрытием, водостоками! Надо строить новый современный город через реку Тобол со стороны КЖБИ, вверх к Аулиеколю, а старый город с его узкими улицами сделать пригородом! Думаю, что получится, если будут налоговые поступления и построят АЭС!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1451
Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в областном центре?
Отправлено: 25.09.24 - 20:40
#6
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Цитата:
абике:
Думаю, что получится, если будут налоговые поступления и построят АЭС!

причем здесь клёны? :lol: :lol: :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
997
Re: Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в...
Отправлено: 26.09.24 - 07:23
#7
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Цитата:
electro:
причем здесь клёны?

Наверное к тому, что все начинается с малого.
Срубили клен = освоили бюджет = получили одобрение сверху; на референдуме поставили нужную галочку = снова одобрение. Прямая дорога к орденам за заслуги перед отечеством)
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