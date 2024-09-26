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≡ "Родители беспокоятся" - Убийства в Аркалыке прокомментировали в полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50151
"Родители беспокоятся" - Убийства в Аркалыке прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.09.24 - 06:03
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Об убийствах в Аркалыке "НГ" сообщили читатели. Они рассказали, что в городе за два дня убили мужчину и несовершеннолетнюю девочку. Полиция подтверждает одно убийство и опровергает второе.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7109
Re: "Родители беспокоятся" - Убийства в Аркалыке...
Отправлено: 26.09.24 - 06:03
#1
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Как заключил известный эксперт,с чем трудно не согласиться, Аркалык строили самые настоящие каторжане. Когда мы приехали в этот город (1976 год),он буквально был окутан в высокие заборы с колючей проволокой,а утром и вечером провозили в скотовозах этих самих зэков. После освобождения по удо или насовсем многим некуда было ехать,они оставались,заводили семьи,рожали детей. Так вот это поколение наступали на следы своих отцов и проторили по этой же дорожке,поэтому такая большая криминальная обстановка. Так и в рудном и еще нескольких городах
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
997
Re: "Родители беспокоятся" - Убийства в Аркалыке...
Отправлено: 26.09.24 - 07:20
#2
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Цитата:
беспопоятся
Цитата:
вдомстве

Ну не торопитесь, пожалуйста
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
723
"Родители беспокоятся" - Убийства в Аркалыке прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.09.24 - 09:25
#3
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Цитата:
vofkakst:
Ну не торопитесь, пожалуйста

Спасибо, исправили
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