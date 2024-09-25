Re: Конфликт вокруг строительства "Комфортных школ" в...

Отправлено: - 20:48

Это современные реалии- тендер выигрывают играя на понижение подрядчики из других областей (зачастую не имея ни техники, ни штата..кроме директора и бухгалтера), нанимают местных субподрядчиков и начинаются непонятки.. Тем более, основному подрядчику необходимо получить прибыль(?) и субподрядчика напрягают на удешевление строительства, а бывает и "кидают" с оплатой выполненных работ. Отсюда и срывы сроков, и дешёвые (зачастую некондиционные) материалы, и откровенная халтура. Мне что, одному непонятно-зачем государство в лице местных властей оплачивает эти "прокладки" ссылаясь на несовершенный и откровенно коррупционный Закон о госзакупках??