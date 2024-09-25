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≡ Конфликт вокруг строительства "Комфортных школ" в Рудном и Кушмуруне прокомментировал застройщик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50150
Конфликт вокруг строительства "Комфортных школ" в Рудном и Кушмуруне прокомментировал застройщик
Отправлено: 25.09.24 - 20:48
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Руководитель ТОО Antarium Group Ерлан АТАЖАН прокомментировал обвинения в адрес его компании. Ранее "НГ" публиковала видео, на котором учредитель ТОО TopStroyPlast Алимжан ЖУСУПОВ стоит с плакатом "ТОО Антариум верни деньги".
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
113
Re: Конфликт вокруг строительства "Комфортных школ" в...
Отправлено: 25.09.24 - 20:48
#1
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Это современные реалии- тендер выигрывают играя на понижение подрядчики из других областей (зачастую не имея ни техники, ни штата..кроме директора и бухгалтера), нанимают местных субподрядчиков и начинаются непонятки.. Тем более, основному подрядчику необходимо получить прибыль(?) и субподрядчика напрягают на удешевление строительства, а бывает и "кидают" с оплатой выполненных работ. Отсюда и срывы сроков, и дешёвые (зачастую некондиционные) материалы, и откровенная халтура. Мне что, одному непонятно-зачем государство в лице местных властей оплачивает эти "прокладки" ссылаясь на несовершенный и откровенно коррупционный Закон о госзакупках??
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electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1448
Конфликт вокруг строительства "Комфортных школ" в Рудном и Кушмуруне прокомментировал застройщик
Отправлено: 25.09.24 - 20:53
#2
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пока Акела не гавкнет, ничего не изменится с этим законом
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