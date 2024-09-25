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≡ Без дождей, но с ночным холодом: погода ближайших трёх дней в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50150
Без дождей, но с ночным холодом: погода ближайших трёх дней в Костанайской области
Отправлено: 25.09.24 - 20:42
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По прогнозам синоптиков, 26-28 сентября на территории области осадков не ожидается, в четверг ночью и утром на севере — туман. В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге области.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
361
Re: Без дождей, но с ночным холодом: погода ближайших трёх дней...
Отправлено: 25.09.24 - 20:42
#1
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До сих пор КТЭК не дает горячую воду в квартиры, хотя обещали к 1 сентябрю! Аким уснул, не пинает никого, скоро уже будут морозы, а МЖД до сих ждут опрессовки! Такая безответственность властей, саботаж КТЭК является ярким примером пустословия и нехороших обещаний в виде обмана! Руководить необходимо только путем применения кнута и пряника, а не болтать типа "тут будет цветущий город-сад! Садовники здесь должны быть жесткие, а иначе никак нельзя в этом мираже!
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1448
Без дождей, но с ночным холодом: погода ближайших трёх дней в Костанайской области
Отправлено: 25.09.24 - 20:47
#2
Комментарий удален модератором.
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