Re: Без дождей, но с ночным холодом: погода ближайших трёх дней...

Отправлено: - 20:42

До сих пор КТЭК не дает горячую воду в квартиры, хотя обещали к 1 сентябрю! Аким уснул, не пинает никого, скоро уже будут морозы, а МЖД до сих ждут опрессовки! Такая безответственность властей, саботаж КТЭК является ярким примером пустословия и нехороших обещаний в виде обмана! Руководить необходимо только путем применения кнута и пряника, а не болтать типа "тут будет цветущий город-сад! Садовники здесь должны быть жесткие, а иначе никак нельзя в этом мираже!