Re: Ради чего вырубили большие клены на проспекте Аль-Фараби в...

Отправлено: - 20:34

Все что не делается в Костанае, все идет к лучшему! Узкие улицы шириной 3-10 метров в городе, не зря Архимед говорил, что областной центр-это большая деревня и он прав на 100%! До сих пор нет изменений. В городе должны быть широкие улицы, освещенные светом, с хорошим асфальтовым покрытием, водостоками! Надо строить новый современный город через реку Тобол со стороны КЖБИ, вверх к Аулиеколю, а старый город с его узкими улицами сделать пригородом! Думаю, что получится, если будут налоговые поступления и построят АЭС!