Отправлено: - 21:21

сайлау курманов:

Какая несправедливость, кто-то одеыает иппотечное ярмо на много лет, а кто-то заполучив от доброго государства халяву разом может разбогатеть.

Цитата:...бизнес ничего личного,сегодня это вполне нормально...просто не стоит обращать внимания...капитализм жесток...