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≡ "Люди ждут свои квартиры" - Почему в городах и районах медленно выкупают арендное жилье, разбирался аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50150
"Люди ждут свои квартиры" - Почему в городах и районах медленно выкупают арендное жилье, разбирался аким Костанайской области
Отправлено: 24.09.24 - 20:12
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17,8 млрд тенге выделили на покупку 933 арендных квартир в четырех городах и девяти районах Костанайской области для социально уязвимых категорий населения. К сентябрю были выкуплены только 104. Что говорят акимы об оставшихся?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7107
Re: "Люди ждут свои квартиры" - Почему в городах и...
Отправлено: 24.09.24 - 20:12
#1
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Некоторые квартиры после выкупа можно увидеть на сайте продажи недвижимости. Какая несправедливость, кто-то одеыает иппотечное ярмо на много лет, а кто-то заполучив от доброго государства халяву разом может разбогатеть.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1564
Re: "Люди ждут свои квартиры" - Почему в городах и...
Отправлено: 24.09.24 - 21:21
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Какая несправедливость, кто-то одеыает иппотечное ярмо на много лет, а кто-то заполучив от доброго государства халяву разом может разбогатеть.


...бизнес ничего личного,сегодня это вполне нормально...просто не стоит обращать внимания...капитализм жесток...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2024
Re: "Люди ждут свои квартиры" - Почему в городах и...
Отправлено: 24.09.24 - 22:06
#3
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очень много квартир умерших одиноких людей сдают в аренду сотрудники полиции, а в точности участковые. а государство об этом и не знает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41623
Re: "Люди ждут свои квартиры" - Почему в городах и...
Отправлено: 25.09.24 - 12:13
#4
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О, на картинке один из домов, который захапали по моему по 5 тысяч долларов за четырех или пятиэтажку..
По крайней мере мне тогда предлагали за пятнашку перекупы.
Вот блин, что значит денег нет.
К слову тогда в Рудном однушки стоили , от 100 баксов для сравнения.
Эх, сейчас бы озолотился..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7107
"Люди ждут свои квартиры" - Почему в городах и районах медленно выкупают арендное жилье, разбирался аким Костанайской области
Отправлено: 25.09.24 - 19:47
#5
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в аренду сотрудники полиции, а в точности участковые. а государство об этом и не знает..
Сомневаюсь, в вашем случае соседи и лично работники кск следят за одинокими старушками и в случае их кончины в акимате есть отдел,они при отсутствия наследника заселяют туда очередника.
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