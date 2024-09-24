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"Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" - Подсудимый по делу о получении взяток заключил процессуальное соглашение в суде Костаная
"Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" - Подсудимый по делу о получении взяток заключил процессуальное соглашение в суде Костаная
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