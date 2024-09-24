НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" - Подсудимый по делу о получении взяток заключил процессуальное соглашение в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50146
"Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" - Подсудимый по делу о получении взяток заключил процессуальное соглашение в суде Костаная
Отправлено: 24.09.24 - 17:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, Жаныбек Кенесбеков брал деньги от директоров филиалов методического центра в семи областях Казахстана. Но только директор костанайского филиала заявил на него в антикоррупционную службу.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1283
Re: "Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" -...
Отправлено: 24.09.24 - 17:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ещё бы, попался на 1 миллионе, а на сколько не попался?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
994
Re: "Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" -...
Отправлено: 24.09.24 - 18:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
суммы штрафа снизили в два раза

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10057
Re: "Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" -...
Отправлено: 24.09.24 - 19:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохой бизнес,главное грамотно наладить поставки продукции, то есть взяток и можно жить припеваючи.
Как и в любом деле необходимо постоянно расширять ассортимент и клиентуру,ну и конечно же возникнут накладные расходы в виде подкупа судей ,но это не беда главное успеть заработать побольше,при этом оставить поменьше следов,тогда даже в случае провала ,просто отделаешься штрафом
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7103
Re: "Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" -...
Отправлено: 24.09.24 - 20:19
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше был 60-кратный штраф, а теперь 35. Скоро точно доведут дело на поругать,пожурить и отпустить добром,ведь как говорил наш добрый президент,работать не кому будет
Профайл Посетить вебсайт
А
* Алекс111
(Пользователи)
Регистрация:
24.09.24
Сообщений:
1
"Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" - Подсудимый по делу о получении взяток заключил процессуальное соглашение в суде Костаная
Отправлено: 25.09.24 - 16:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья конечно вызывает споры, но Вы Добринцофф так уверено говорите по судьям, что у меня как у читателя есть вопрос, есть ли у Вас конкретные доказательства, если есть то наверное нужно написать в правоохранительные органы а не здесь писать, а если не нет то это похоже на клевету?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 178, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 177
Зарегистрированные пользователи: Алекс111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS