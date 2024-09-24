"Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" - Подсудимый по делу о получении взяток заключил процессуальное соглашение в суде Костаная

Отправлено: - 16:00

Статья конечно вызывает споры, но Вы Добринцофф так уверено говорите по судьям, что у меня как у читателя есть вопрос, есть ли у Вас конкретные доказательства, если есть то наверное нужно написать в правоохранительные органы а не здесь писать, а если не нет то это похоже на клевету?