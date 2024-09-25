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≡ В Костанае стартовал традиционный мемориальный турнир по боксу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50146
В Костанае стартовал традиционный мемориальный турнир по боксу
Отправлено: 25.09.24 - 14:55
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Вчера прошли бои предварительного раунда мемориального турнира, которые продолжатся сегодня. Участники полуфиналов соревнований будут определяться в четверг, 26 сентября, а сами полуфиналы состоятся в пятницу, 27 февраля.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11259
Re: В Костанае стартовал традиционный мемориальный турнир по...
Отправлено: 25.09.24 - 14:55
#1
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--Знал лично Виталия Левшина . Хороший был мужик . Были соседями по даче и жили в соседних домах . Жаль рано умер .
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