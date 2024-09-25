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≡ В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50146
В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
Отправлено: 25.09.24 - 13:31
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План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях на этой неделе запланированы в пяти районах областного центра.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11259
В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
Отправлено: 25.09.24 - 13:31
#1
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**ул. Назарбаева 74-95,** - нет такой улицы !! Есть проспект :lol: :-x

[Исправлено: Гога, 25.09.2024 - 11:32]
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
722
Re: В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
Отправлено: 25.09.24 - 13:56
#2
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Цитата:
Гога:
**ул. Назарбаева 74-95,** - нет такой улицы !! Есть проспект

спасибо, исправили
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
994
Re: В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
Отправлено: 25.09.24 - 14:28
#3
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Цитата:
Гога:

Так же, как и улицы Кр. партизан
Есть Краснопартизанская
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
722
Re: В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
Отправлено: 25.09.24 - 14:36
#4
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Цитата:
vofkakst:
Так же, как и улицы Кр. партизан

Спасибо, исправили
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