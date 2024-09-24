Отправлено: - 19:03

Rexyn:

Оставьте в каждом своем сообщением со скриншотом новостей активную ссылку на каждый источник. В противном случае сообщения будут удалены как нарушающие пункт

Цитата:Так видно же логотипы RT, блумберг, понятно же что это официальные новости, а не телега левая.