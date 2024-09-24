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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:35
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:38
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:39
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:42
Цитата:
Оставьте в каждом своем сообщением со скриншотом новостей активную ссылку на каждый источник. В противном случае сообщения будут удалены как нарушающие пункт
Соглашения
Цитата:
Skeptic:
До некоторых что-то стало доходить...
До некоторых что-то стало доходить...
Оставьте в каждом своем сообщением со скриншотом новостей активную ссылку на каждый источник. В противном случае сообщения будут удалены как нарушающие пункт
Цитата:
2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:42
Цитата:
Ну да достучаться до разума возможно, только если он есть!
Skeptic:
Ну да достучаться до разума возможно, только если он есть!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 19:03
Цитата:
Так видно же логотипы RT, блумберг, понятно же что это официальные новости, а не телега левая.
Rexyn:
Оставьте в каждом своем сообщением со скриншотом новостей активную ссылку на каждый источник. В противном случае сообщения будут удалены как нарушающие пункт
Оставьте в каждом своем сообщением со скриншотом новостей активную ссылку на каждый источник. В противном случае сообщения будут удалены как нарушающие пункт
Так видно же логотипы RT, блумберг, понятно же что это официальные новости, а не телега левая.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 19:05
Цитата:
В каждом скрине в верхнем левом углу указан источник. Кто хочет проверить, без труда найдёт.
Это Telegram. Как вы представляете ссылку на Telegram?
Rexyn:
В каждом скрине в верхнем левом углу указан источник. Кто хочет проверить, без труда найдёт.
Это Telegram. Как вы представляете ссылку на Telegram?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 19:23
Прочитал один комментарий, не здесь.Пишет казах из Омска, с детства мечтал быть русским, переехал после 2022 года в Алматы и понял, что казахом быть тоже неплохо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 20:33
Цитата:
Ссылка должна быть обязательно. Никто не должен ходить и искать за вас. В телеграме тоже есть ссылки, как на канал, так и на каждый пост в отдельности.
Вас предупредили. Не будет ссылок - комментарий перейдут в "неодобренные".
Skeptic:
В каждом скрине в верхнем левом углу указан источник. Кто хочет проверить, без труда найдёт. Это Telegram. Как вы представляете ссылку на Telegram?
В каждом скрине в верхнем левом углу указан источник. Кто хочет проверить, без труда найдёт. Это Telegram. Как вы представляете ссылку на Telegram?
Ссылка должна быть обязательно. Никто не должен ходить и искать за вас. В телеграме тоже есть ссылки, как на канал, так и на каждый пост в отдельности.
Вас предупредили. Не будет ссылок - комментарий перейдут в "неодобренные".
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 870
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 20:41
Цитата:
maxsaf: Как мало человеку надо для счастья )Цитата:
Согласно статье, по которой судят Кенесбекова, ему полагается штраф в 60-кратном, либо 70-кратном размере от суммы взятки, либо от 7 до 12 лет лишения свободы. Но в связи с тем, что он пошел на заключение процессуального соглашения, суммы штрафа снизили в два раза.Ещё вопросы есть по поводу моих ожиданий от этой страны? Только и остается хотеть одежку удобную, забугорную.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 21:08
Цитата:
Правила есть правила. Надо исполнять.
Skeptic:
Кто хочет проверить, без труда найдёт.
Кто хочет проверить, без труда найдёт.
Правила есть правила. Надо исполнять.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 22:52
Цитата:
Когда с сутью спорить не получается, в ход идут "правила".
"Политика", однако...
maxsaf:
Когда с сутью спорить не получается, в ход идут "правила".
"Политика", однако...
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 870
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.09.24 - 10:43
Золотарь номер два изволили обидеться. Говорит подсуживают его коллеге/сопернику в соревновании по ковырянию в выгребных ямах и размазыванию говен по инфопространству
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.09.24 - 12:20
А тут смотрю оккупанты не унимаются, Харьков, под носом, трудно не попать туда, куда надо, вот и убивают мирных людей в их домах прямой наводкой..
Эх россияне, неужели в вас ничего человеческого не осталось..
Эх россияне, неужели в вас ничего человеческого не осталось..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.09.24 - 14:11
Блин, еще не начал полноценно писать, а у меня уже 30 с хвостиком..
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