Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
В пяти районах Костаная будут отключать свет до конца недели
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 172, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 171
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать