Re: Обязательное страхование жилья в Казахстане: что говорят в...

Отправлено: - 10:43

Давно пора страховать свое имущество и не рассчитывать на материальную помощь со стороны гос-ва, поскольку гос-во не являются страховой компанией! Люди привыкли жить на авось и на халяву! Надо всем всегда разъяснять, что гос-во не кормушка, и каждый собственник имущества согласно ст.18К РК несет бремя содержания и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо! Вот так должны разъяснять эти государственные деятели!