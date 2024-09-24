НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 841 из 841«1...839840841
Ответить Новый топик
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:35
#12601
Комментарий удален модератором.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:38
#12602
Комментарий удален модератором.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:39
#12603
Комментарий удален модератором.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:42
#12604
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
До некоторых что-то стало доходить...

Оставьте в каждом своем сообщением со скриншотом новостей активную ссылку на каждый источник. В противном случае сообщения будут удалены как нарушающие пункт Соглашения
Цитата:
2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:42
#12605
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

Ну да достучаться до разума возможно, только если он есть!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24616
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 19:03
#12606
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Оставьте в каждом своем сообщением со скриншотом новостей активную ссылку на каждый источник. В противном случае сообщения будут удалены как нарушающие пункт

Так видно же логотипы RT, блумберг, понятно же что это официальные новости, а не телега левая.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 19:05
#12607
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

В каждом скрине в верхнем левом углу указан источник. Кто хочет проверить, без труда найдёт.
Это Telegram. Как вы представляете ссылку на Telegram?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 19:23
#12608
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал один комментарий, не здесь.Пишет казах из Омска, с детства мечтал быть русским, переехал после 2022 года в Алматы и понял, что казахом быть тоже неплохо :-)
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 20:33
#12609
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
В каждом скрине в верхнем левом углу указан источник. Кто хочет проверить, без труда найдёт. Это Telegram. Как вы представляете ссылку на Telegram?

Ссылка должна быть обязательно. Никто не должен ходить и искать за вас. В телеграме тоже есть ссылки, как на канал, так и на каждый пост в отдельности.
Вас предупредили. Не будет ссылок - комментарий перейдут в "неодобренные".
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
870
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 20:41
#12610
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Как мало человеку надо для счастья )
Цитата:
Согласно статье, по которой судят Кенесбекова, ему полагается штраф в 60-кратном, либо 70-кратном размере от суммы взятки, либо от 7 до 12 лет лишения свободы. Но в связи с тем, что он пошел на заключение процессуального соглашения, суммы штрафа снизили в два раза.
Ещё вопросы есть по поводу моих ожиданий от этой страны? Только и остается хотеть одежку удобную, забугорную.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24616
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 21:08
#12611
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Кто хочет проверить, без труда найдёт.

Правила есть правила. Надо исполнять.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 22:52
#12612
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

:-) Когда с сутью спорить не получается, в ход идут "правила".
"Политика", однако...
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
870
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.09.24 - 10:43
#12613
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Золотарь номер два изволили обидеться. Говорит подсуживают его коллеге/сопернику в соревновании по ковырянию в выгребных ямах и размазыванию говен по инфопространству
Профайл
Страница 841 из 841«1...839840841
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS